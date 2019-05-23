Получивший ожоги на масляном заводе Eesti Energia рабочий скончался в больнице

По первоначальной информации, несчастный случай произошел, когда работники чистили котел и один работник при соприкосновении с горячей золой получил тяжелые ожоги. Пострадавший проработал в Eesti Energia семь лет.

Для выяснения обстоятельств несчастного случая начали уголовное производство. Eesti Energia всесторонне сотрудничает с полицией, Инспекцией труда и другими соответствующими ведомствами для выяснения причин несчастного случая.

"К сожалению работник, получивший ожоги, скончался в больнице. Выражаем от лица предприятия соболезнование родным и близким. Предприятие поможет оказать психологическую помощь семье, а также в случае необходимости коллегам погибшего работника", — сообщила пресс-служба Eesti Energia.