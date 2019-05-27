Полный набор: водитель ездил с чужими номерами, без прав, страховки и техосмотра. К тому же пытался выдать себя за финна

25 мая полицейские остановили в Тартумаа выезжавшую с заправки Лаэва в сторону Тарту машину Audi. ”Автомобиль с финскими номерами и прицепом привлек внимание правоохранителей тем, что номер прицепа показался опытным полицейским несколько странным. Поскольку он выглядел подкрашенным, мы решили остановить машину для проверки”, — рассказал йыгеваский патрульный полицейский Арси Алевере.

По его словам, находившийся за рулем мужчина имел перепуганный вид, суетился и общался на ломаном финском языке. ”Мы сразу поняли, что здесь что-то не сходится. Тут же выяснилось, что у 36-летнего мужчины отсутствуют водительские права. Затем мы обнаружили, что регистрационный номер Audi принадлежит совсем другой машине, и уж совсем удивились, когда открылось, что номер прицепа был снят с какого-то микроавтобуса”, — сказал Алевере.

Мужчина-нарушитель очень скоро понял, что изображать из себя финна будет себе дороже и признал на чистом эстонском свою вину. Водитель объяснил полицейским, что номера чужих машин дал ему друг. Стражи порядка отправили нарушителя прямо в арестантскую камеру. А сегодня он предстал перед судом, который дал правовую оценку его деяний — 10 дней ареста.

По словам йыгеваского патрульного Арси Алавере, 36-летний нарушитель искренне считал, что если ездить без прав, но с иностранным номерным знаком, то это позволит избежать полицейской проверки и безопасно добраться с грузом стройматериалов домой в Пылвамаа.