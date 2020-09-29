Политик партии Isamaa избил человека, дело завершилось оппортунитетом

Имя потерпевшего еженедельник Eesti Ekspress обнародовать не стал.

Полиция и прокуратура провели расследование дела, которое закончилось на этой неделе в порядке оппортунитета. Это значит, что противоправное действие имело место, и Ваха должен будет уплатить государству определенную сумму, но он не будет наказан в уголовном порядке.

Прекращение дела по принципу оппортунитета или целесообразности происходит тогда, когда продолжение уголовного производства и наказание лица в уголовном порядке является необоснованным, поскольку его вина была незначительной. Такой порядок применяется в случае нетяжких преступлений и в случае, когда нет оснований полагать, что подозреваемый совершит повторное преступление.

От комментариев изданию Eesti Ekspress Ваха отказался, сказав, что речь идет о его частной жизни.

В горсобрании Вильянди о "подвиге" Ваха стало известно некоторое время назад. Не в деталях, но слухи ходили. Несколько месяцев он не участвовал в заседаниях, объясняя свое отсутствие делами, связанными с частной жизнью.

Руководитель депутатской группы Isamaa в горсобрании Харри Юхани Аалтонен (кстати, рядовым членом группы является и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер) признал в разговоре с Eesti Ekspress, что слышал разговоры о проблемах Ваха.

"Но это было на уровне женской болтовни в бане", - сказал Аалтонен. "Впервые я услышал о том, что было официальное расследование и оппортунитет, от Eesti Ekspress", - добавил он.