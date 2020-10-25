25.10.2020, 14:04

Полиция завершила расследование дела о стрельбе в Лихула


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Lihula tulistamine sündmuskohad 7.06.2020
Lihula tulistamise sündmuskohtFoto: Andres Putting

Полиция завершила расследование уголовного дела о произошедшей в июне этого года стрельбы неподалеку от Лихула, в результате которой погибли двое взрослых, а трое детей получили ранения, передает rus.err.

Об этом в интервью порталу новостей вещания ERR.ee рассказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.

По его словам, теперь дело будет передано прокуратуре для его последующей отправки в суд.

Мотивы, которыми руководствовался стрелок, Вахер не раскрыл, отметив лишь, что большую роль в его действиях сыграли алкоголь, а также разнообразие огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее в Ляэнеской окружной прокуратуре сообщали о намерениях предъявить подозреваемому обвинение и направить дело в суд еще в этом году.

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Вечером 6 июня недалеко от Лихула в волости Ляэнеранна в Пярнумаа 32-летний Микк убил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, а также ранил трех детей в возрасте трех, пяти и девяти лет.

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