Полиция завершила расследование дела о стрельбе в Лихула

Об этом в интервью порталу новостей вещания ERR.ee рассказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.

По его словам, теперь дело будет передано прокуратуре для его последующей отправки в суд.

Мотивы, которыми руководствовался стрелок, Вахер не раскрыл, отметив лишь, что большую роль в его действиях сыграли алкоголь, а также разнообразие огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее в Ляэнеской окружной прокуратуре сообщали о намерениях предъявить подозреваемому обвинение и направить дело в суд еще в этом году.

Вечером 6 июня недалеко от Лихула в волости Ляэнеранна в Пярнумаа 32-летний Микк убил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, а также ранил трех детей в возрасте трех, пяти и девяти лет.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.