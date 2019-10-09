09.10.2019, 16:20

Полиция завершила эксперимент с "успокоительными остановками" и рассказала, что будет дальше


Каролийна Васли
Каролийна Васли
EST
Rahunemispeatus
Esimesed kiiruseületajad said täna valida, kas maksavad trahvi rahas või oma ajaga.Foto: Tiit Blaat

Полиция на сегодняшний день дважды проводила рейды, в которых применяла в отношении водителей-лихачей принудительные "успокоительные остановки", больше этого делать не планируется, хотя не исключено, что эта мера может найти применение в будущем.

Ведущий инспектор Пыхьяской префектуры полиции Сирле Лойго говорит, что обе акции были проведены на 32-м километре шоссе Таллинн - Рапла.

Первый раз - 27 сентября, когда превышение скорости было зафиксировано у 19 водителей. У 17 водителей была чистая "штрафная" история, и им было предоставлено право выбора: постоять на обочине 45 или 60 минут или заплатить штраф. Десять водителей выбрали "успокоительную паузу" в движении, семеро решили заплатить штраф. У двоих водителей послужной список оказался таким, что выбора им не дали.

Второй рейд состоялся в начале этой недели. "И в ходе акции, которая прошла 7 октября, были примерно такие же цифры. В то утро водителей в значительной степени успокоила переменчивая погода. Проливные дожди и скользкая дорога оказали влияние на участников движения и лихачей было меньше", - сказала Лойго.

"Мы задержали 15 нарушителей, из которых 11 имели выбор между паузой и штрафом. Шестеро выбрали остановку, пять водителей - штраф. Троим ввиду их предыдущего поведения на дорогах мы дать право выбора не могли. Один из нарушителей гнал по мокрой от дождя трассе со скоростью 134 км/ч, поэтому мы решили ему тоже выбора не давать и выписали штраф".

Лойго пояснила, что в данных рейдах у полицейских было право самим на месте решать, как подходить к тому или другому нарушению. Имело значение то, насколько серьезным было превышение скорости - до 20 км/ч или 21-40 км/ч. "Если скорость была слишком высокой, то выбора водителям не давали", - сказала Лойго. Важно было, чтобы у водителя отсутствовали в регистре непогашенные нарушения.

"По горячим следам можем сказать, что реакция водителей оказалась положительная. Были люди, для которых стало облегчением то, что вместо довольно внушительного штрафа им предлагают постоять и подумать над своим нарушением", - рассказала Лойго.

"О более общих выводах сможем говорить по прошествии определенного времени, когда проведем среди водителей, выбравших остановку, исследование. Поэтому основные выводы еще делать рано. Важно, что есть смелость и желание действовать в дорожном надзоре по-новому. Только так мы можем достичь эффективных решений, которые сделают наше дорожное движение гораздо безопасным".

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