Полиция завершила эксперимент с "успокоительными остановками" и рассказала, что будет дальше

Ведущий инспектор Пыхьяской префектуры полиции Сирле Лойго говорит, что обе акции были проведены на 32-м километре шоссе Таллинн - Рапла.

Первый раз - 27 сентября, когда превышение скорости было зафиксировано у 19 водителей. У 17 водителей была чистая "штрафная" история, и им было предоставлено право выбора: постоять на обочине 45 или 60 минут или заплатить штраф. Десять водителей выбрали "успокоительную паузу" в движении, семеро решили заплатить штраф. У двоих водителей послужной список оказался таким, что выбора им не дали.

Второй рейд состоялся в начале этой недели. "И в ходе акции, которая прошла 7 октября, были примерно такие же цифры. В то утро водителей в значительной степени успокоила переменчивая погода. Проливные дожди и скользкая дорога оказали влияние на участников движения и лихачей было меньше", - сказала Лойго.

"Мы задержали 15 нарушителей, из которых 11 имели выбор между паузой и штрафом. Шестеро выбрали остановку, пять водителей - штраф. Троим ввиду их предыдущего поведения на дорогах мы дать право выбора не могли. Один из нарушителей гнал по мокрой от дождя трассе со скоростью 134 км/ч, поэтому мы решили ему тоже выбора не давать и выписали штраф".

Лойго пояснила, что в данных рейдах у полицейских было право самим на месте решать, как подходить к тому или другому нарушению. Имело значение то, насколько серьезным было превышение скорости - до 20 км/ч или 21-40 км/ч. "Если скорость была слишком высокой, то выбора водителям не давали", - сказала Лойго. Важно было, чтобы у водителя отсутствовали в регистре непогашенные нарушения.