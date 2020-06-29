Полиция завела дело на директора театра "Эстония" из-за сексуального домогательства

Полиция инициировала производство по параграфу о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.

По словам начальника службы превенции Кесклиннаского отделения полиции Елены Мирошниченко, иной раз женщины в подобных случаях бояться обращаться в полицию, потому что считают, что их имена будут обнародованы. "Полиция не будет разглашать имена к нам обратившихся", — заверила она.

"Мы хотим помочь женщинам, которые рассказали об изложенных в статье фактах ущемления на рабочем месте. Просим всех участников и свидетелей описанных в статье эпизодов обратиться при первой возможности в полицию", — призвала Мирошниченко.

Неделей ранее десяток бывших и нынешних работников театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как руководитель театра Айвар Мяэ (60) на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.

Айвар Мяэ руководит театром с 2009 года. Он награжден разными премиями и имеет действительно серьезные заслуги перед театром. Общественность знает его как бодрого, сильного, харизматичного, звучного, убедительного и страстного человека. Но есть и другие качества, о которых знают только коллеги. Одни называет поведение Мяэ ”надменным”, другие — ”ужасным”.

Сам директор отрицает прозвучавшие в его адрес обвинения.

”Это наговор . Я вызываю человека в кабинет и спрашиваю, когда он в последний раз занимался сексом? Небеса, помогите!”, — иронизирует директор. Он говорит, что обвинить таким образом человека может каждый и если все действительно было так, как рассказывают эти женщины, им следует обратиться в суд.

"Мне искренне жаль, что мои чувство юмора и игривый характер выразились в поведении, которые некоторые люди посчитали неприличным, недостойным и неуместным", — добавил Мяэ.