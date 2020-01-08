Полиция закрыла границу для прилетевших в Таллинн россиянина и иранца

Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции, постановление о запрете на въезд было выписано в отношении гражданина РФ 1968 года рождения и гражданина Ирана 1990 года рождения.

Запрет обусловлен тем, что у мужчин отсутствовали документы, обосновывающие цель и условия поездки. У иранца к тому же отсутствовали в достаточной мере средства для проживания.