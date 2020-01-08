08.01.2020, 16:00
Полиция закрыла границу для прилетевших в Таллинн россиянина и иранца
Во вторник, 7 января, для граждан Ирана и России путешествие в Эстонии закончилось в Таллиннскому аэропорту.
Во вторник, 7 января, для граждан Ирана и России путешествие в Эстонии закончилось в Таллиннскому аэропорту.
Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции, постановление о запрете на въезд было выписано в отношении гражданина РФ 1968 года рождения и гражданина Ирана 1990 года рождения.
Запрет обусловлен тем, что у мужчин отсутствовали документы, обосновывающие цель и условия поездки. У иранца к тому же отсутствовали в достаточной мере средства для проживания.
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