Полиция задержала вора. Он вынес из квартиры имущество на тысячи евро и угнал машину

15 марта в полицию сообщили, что ночью в Таллинне в незакрытую квартиру проник вор и украл разные вещи, в том числе ключ, при помощи которого украл Subaru стоимостью 16 000 евро. Общий ущерб составил 20 000 евро.

На основании собранной информации 6 апреля полицейские задержали 38-летнего мужчину, который и раньше совершал преступления против имущества. Из украденного на данный момент владелец получил свой автомобиль.

„Этот случай является наглядным примером, какой ущерб и какие неприятности может принести незапертая дверь. Хотя многие люди в условиях чрезвычайного положения целый день находятся дома, надо обязательно запирать двери и окна, если вы уходите из дома или ложитесь спать, особенно на первом этаже. Открытые окна и двери — это самые распространенные способы проникновения в квартиру для совершения кражи", сказала ведущий следователь службы по расследованию тяжких преступлений Яна Золоторева.

Окружной прокурор Людмила Токарь сказала, что подозреваемый в краже мужчина ранее неоднократно наказывался за совершении противоимущественных преступлений, но он не сделал соответствующих выводов.

"Учитывая предыдущие деяния мужчины, ясно, что остается опасность, что на свободе он продолжить покушаться на чужое имущество. Поэтому прокуратура ходатайствовала в суде о немедленном изолировании подозреваемого от общества", — пояснила окружной прокурор Токарь.

По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 38-летний мужчина взят под сражу.

Как защитить свое имущество?



· Всегда закрывайте входную дверь на ключ, даже если вы дома.

· Приглашайте домой только заслуживающих доверия людей.

· Уходя из дома или ложась спать закройте окна и заприте дверь на замок.

· Сделайте на ценных вещах пометки, сфотографируйте их и сохраните фото.

· При необходимости установите сигнализацию, охранную систему или воспользуйтесь услугами охранными фирмами.

· Ощущение безопасности мы создаем все вместе, поэтому хорошо, когда вы знаете своих соседей и создадите в своем районе "Соседский надзор"

· Если заметите вызывающих рядом со своим домом подозрение людей или действия, позвоните на номер 112.

· Надежно храните свое имущество, например, газонокосилку и велосипеды в закрывающемся сарае, ключ от машины в специальном футляре и т.д.

· Если вас не будет дома долгое время, не надо сообщать об этом, например, в социальных сетях.

· Застрахуйте свое имущество.