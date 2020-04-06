Полиция задержала в Пярнумаа мужчину, который разыскивался в Латвии за наркопреступления

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпелсон сказал, что к задержанию подозреваемого привела кропотливая работа полиции.

„Собранные доказательства указывают на то, что задержанный занимался выращиванием марихуаны и незаконным распространением этого наркотического вещества, и получал таким образом доход. По первоначальной информации, мужчина скрывался в Эстонии от латвийской полиции, которая разыскивает его за похожие преступления", - рассказал он.

Семпелсон добавил, что перед задержанием 48-летний мужчина передал в месте, где проживал, не менее 1600 гр конопли 33-летнему мужчине, которого тоже задержали на месте. В ходе задержания было найдено почти 2700 гр конопли, этого количество достаточно, чтобы вызвать наркоопьянение по крайней мере у 3600 человек. Также было конфисковано 215 растений конопли.

По словам прокурора Ольгерда Петерселля, количество найденных и изъятых наркотиков указывает на систематическую деятельность.

"У нас есть обоснованное подозрение, что задержанные зарабатывали преступный доход продажей наркотиков. Чтобы пресечь наркобизнес, прокуратура ходатайствовала о взятии их под стражу на два месяца", - сказал прокурор. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и мужчины взяты под стражу.

Полиция просит всех, кто подозревает возможную торговлю наркотиками, сообщить об этом по почте laane.vihje@politsei.ee или по телефону 4446555.

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