15.02.2021, 17:34

Полиция задержала в Ласнамяэ еще одного любителя пострелять из оружия

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Õhupüss
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

В субботу, 13 февраля, таллиннская полиция получила сообщение о стрельбе из оружия на улице Пунане в Ласнамяэ, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция, прибывшая на место происшествия, выяснила, что речь идет о пневматическом оружии и задержала подозреваемого - 21-летнего мужчину.

По факту возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что понедельник на прошлой неделе в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на ул. Кивила мужчина размахивал похожим на пистолет предметом и сделал пару выстрелов в сугроб. Правонарушитель был задержан и наказан четырьмя днями ареста.

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