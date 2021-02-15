Полиция задержала в Ласнамяэ еще одного любителя пострелять из оружия

В субботу, 13 февраля, таллиннская полиция получила сообщение о стрельбе из оружия на улице Пунане в Ласнамяэ, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Полиция, прибывшая на место происшествия, выяснила, что речь идет о пневматическом оружии и задержала подозреваемого - 21-летнего мужчину.
По факту возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что понедельник на прошлой неделе в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на ул. Кивила мужчина размахивал похожим на пистолет предметом и сделал пару выстрелов в сугроб. Правонарушитель был задержан и наказан четырьмя днями ареста.
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