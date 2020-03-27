Полиция задержала в Йыгевамаа пьяного водителя без прав

В ходе надзора за дорожным движением вчера поздним вечером полицейские заметили в деревне Калана автомобиль, ехавший очень медленно.
"Увидев патруль, водитель свернул на второстепенную дорогу и прибавил скорости, но, получив сигнал к остановке, водитель остановил машину на обочине", — сказал лейтенант полиции Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.
Андрей Ивахненко сказал, что полицейские патрули работают сейчас в усиленном составе.
”Хотя у полиции в связи с чрезвычайным положением сейчас много дополнительных задач, мы и наши партнеры из других госучреждений постоянно следим за тем, что происходит на дорогах, обеспечиваем безопасность дорожного движения и общественный порядок", — сказал Ивахненко.
По словам Андрея Ивахненко, сейчас крайне важно, чтобы все жители сделали все от себя возможное, чтобы скорее нормализовать ситуацию: "Оставайтесь дома, следуйте распоряжениям правительства, не садитесь пьяным за руль".
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