Полиция задержала в Йыгевамаа пьяного водителя без прав

Вечером 26 марта полицейские задержали в Йыгевамаа в деревне Калана автомобиль Volvo, которым управлял 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, у которого также нет и права на управления автомобилем, задержан в качестве подозреваемая и доставлен в арестный дом.
В ходе надзора за дорожным движением вчера поздним вечером полицейские заметили в деревне Калана автомобиль, ехавший очень медленно.
"Увидев патруль, водитель свернул на второстепенную дорогу и прибавил скорости, но, получив сигнал к остановке, водитель остановил машину на обочине", — сказал лейтенант полиции Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.
Андрей Ивахненко сказал, что полицейские патрули работают сейчас в усиленном составе.
”Хотя у полиции в связи с чрезвычайным положением сейчас много дополнительных задач, мы и наши партнеры из других госучреждений постоянно следим за тем, что происходит на дорогах, обеспечиваем безопасность дорожного движения и общественный порядок", — сказал Ивахненко.
По словам Андрея Ивахненко, сейчас крайне важно, чтобы все жители сделали все от себя возможное, чтобы скорее нормализовать ситуацию: "Оставайтесь дома, следуйте распоряжениям правительства, не садитесь пьяным за руль".
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Что происходит с заразившимся коронавирусом в первые часы болезни
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Каким организациям придется приостановить деятельность