Полиция задержала трех ведущих сотрудников Tallinna Äripank

В этот вторник, 11 июня, сотрудники Центральной криминальной полиции задержали трех работников Äripank. Один из них подозревается в отмывании денег, еще двое –в отмывании денег и получении взятки.
Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) ведет делопроизводство по уголовному делу, в ходе которого проверяются подозрения об отмывании денег и получении взятки работниками банка. В поле зрения полиции также и несколько сделок нерезидентов.
По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблера, препятствование отмыванию денег является важным приоритетом.
"Поступающие из третьих стран денежные средства незаконного происхождения наносят вред экономике и репутации Эстонии. Поэтому важно, чтобы банки следовали требованиям о противодействии отмыванию денег. Уголовное делопроизводство ведется с лета 2018 года и на этой неделе были осуществлены процессуальные действия в отношении служащих банка, чтобы собрать дополнительные доказательства о возникших подозрениях. Могу отметить, что это производство не связано с расследованием о банке Danske”, — сказал Омблер.
Руководящий уголовным делопроизводством государственный прокурор Марек Вахинг сказал, что Государственная прокуратура совместно с Финансовой инспекцией и Центральной криминальной полицией в течение последних двух лет прикладывает еще больше усилий к борьбе с отмыванием денег.
„На этой неделе были задержаны трое лиц, подозреваемых в отмывании денег, и были проведены обыски в их местах жительства и работы. Все подозреваемые являются руководителями разных отделов банка Äripank и имеющиеся доказательства указывают на получение взятки двумя подозреваемыми в этом и прошлом году. В ходе дальнейшего ведения уголовного делопроизводства мы выясним время и объем совершенных преступлений", — пояснил государственный прокурор Марек Вахинг.
Следствие ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением дела руководит Государственная прокуратура.
После проведения первичных следственных действий, задержанных отпустили.
Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас сообщил Eesti Ekspress, что других фигурантов в данном уголовном деле нет.
Банк был основан в 1991 году, его крупнейшим акционером является компания Leonarda Invest AS, принадлежащая Андрею Жукову.
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