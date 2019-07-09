Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислава Русакова

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MTÜ Vene kool Eestis pressikonverents Foto: Julia Kalinina

Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислав Русакова. Об этом написала в Facebook Алиса Блинцова, которая также входит в организацию.