09.07.2019, 13:32

Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислава Русакова

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rus.delfi.ee
EST 18
MTÜ Vene kool Eestis pressikonverents
MTÜ Vene kool Eestis pressikonverentsFoto: Julia Kalinina

Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислав Русакова. Об этом написала в Facebook Алиса Блинцова, которая также входит в организацию.

Delfi обратился за комментарием к полиции и Алисе Блинцовой.

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