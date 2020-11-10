Полиция задержала прибывшего из Хельсинки на автомобиле латыша с поддельными правами

9 ноября патруль Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры проверил прибывший на пароме из Хельсинки автомобиль Opel с финским регистрационным номером. Выяснилось, что у водителя были поддельные права.
Находившийся за рулем автомобиля гражданин Латвии 1991 года рождения предъявил болгарские водительские права с признаками того, что документ подделан, так как он был испачкан чернилами.
Мужчина сам признался, что права поддельные и на самом деле он никогда не имел водительских прав. Экспертиза подтвердила, что документ был полностью подделан.
В итоге мужчину с поддельными правами отстранили от управления автомобилем, а сам автомобиль доставили в место хранения.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Формула 1 представила пять официальных ароматов
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Не стал молчать: Дзюба прокомментировал свое скандальное видео