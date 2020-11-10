10.11.2020, 12:58

Полиция задержала прибывшего из Хельсинки на автомобиле латыша с поддельными правами


EST
Reisisadam
ReisisadamFoto: Madis Veltman

9 ноября патруль Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры проверил прибывший на пароме из Хельсинки автомобиль Opel с финским регистрационным номером. Выяснилось, что у водителя были поддельные права.

Находившийся за рулем автомобиля гражданин Латвии 1991 года рождения предъявил болгарские водительские права с признаками того, что документ подделан, так как он был испачкан чернилами.

Мужчина сам признался, что права поддельные и на самом деле он никогда не имел водительских прав. Экспертиза подтвердила, что документ был полностью подделан.

В итоге мужчину с поддельными правами отстранили от управления автомобилем, а сам автомобиль доставили в место хранения.

Читайте также: