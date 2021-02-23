Полиция задержала подростка, напавшего в Таллинне с битой на женщину

Как сообщила сегодня полиция в соцсетях, в понедельник был задержан подозреваемый в нападении 16-летний молодой человек, который признал свою вину.

Прокуратура ходатайствовала о взятии юноши под стражу, но суд это ходатайство не удовлетворил.

На время предварительного следствия подросток в качестве меры пресечения установлен запрет покидание места жительства.