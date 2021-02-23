23.02.2021, 22:31

Полиция задержала подростка, напавшего в Таллинне с битой на женщину

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Полиция задержала подростка, напавшего в Таллинне с битой на женщину
Anni Õnneleid

14 февраля полиции сообщили, что в Нымме на улице Нымме-Казе на 36 летнюю женщину напал мужчина с битой. Женщина получила травмы.

Как сообщила сегодня полиция в соцсетях, в понедельник был задержан подозреваемый в нападении 16-летний молодой человек, который признал свою вину.

Прокуратура ходатайствовала о взятии юноши под стражу, но суд это ходатайство не удовлетворил.

На время предварительного следствия подросток в качестве меры пресечения установлен запрет покидание места жительства.

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