Полиция задержала подростка, напавшего в Таллинне с битой на женщину

14 февраля полиции сообщили, что в Нымме на улице Нымме-Казе на 36 летнюю женщину напал мужчина с битой. Женщина получила травмы.
Как сообщила сегодня полиция в соцсетях, в понедельник был задержан подозреваемый в нападении 16-летний молодой человек, который признал свою вину.
Прокуратура ходатайствовала о взятии юноши под стражу, но суд это ходатайство не удовлетворил.
На время предварительного следствия подростку в качестве меры пресечения установлен домашний арест.
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