Полиция задержала подозреваемую в убийстве мужчины в Кохтла-Ярве

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, женщина ранее уже была знакома полиции и теперь продолжается работа, чтобы выяснить все обстоятельства, которые привели к таким трагическим последствиям. Вируская окружная прокуратура ходатайствует об аресте женщины.

В понедельник около 23:30 в Кохтла-Ярве на улице Пярна обнаружили тело мужчины с колотыми ранами.

В 23:29 полиция получила сообщение, что в районе Ярве лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшая скорая помощь установила предварительную причину смерти и вызвала на место происшествия полицию. На основании собранной информации полиция начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство.

Ведущий следователь Йызхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп во вторник сказала, что полиция находится в стадии более точного выяснения обстоятельств и установления подозреваемого в преступлении.

"Учитывая собранные на месте данные и тяжесть преступления, есть основание считать, что речь идет об опасном человеке. Полиция со своей стороны делает все для того, чтобы в срочном порядке задержать подозреваемого", — отметила ведущий следователь.