05.08.2020, 09:45

Полиция задержала подозреваемую в убийстве мужчины в Кохтла-Ярве

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Foto: Argo Ingver

Полиция вчера вечером задержала 27-летнюю женщину, которую подозревают в произошедшем 3 августа в Кохтла-Ярве убийстве 29-летнего мужчины.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, женщина ранее уже была знакома полиции и теперь продолжается работа, чтобы выяснить все обстоятельства, которые привели к таким трагическим последствиям. Вируская окружная прокуратура ходатайствует об аресте женщины.

В понедельник около 23:30 в Кохтла-Ярве на улице Пярна обнаружили тело мужчины с колотыми ранами.

В 23:29 полиция получила сообщение, что в районе Ярве лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшая скорая помощь установила предварительную причину смерти и вызвала на место происшествия полицию. На основании собранной информации полиция начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство.

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Ведущий следователь Йызхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп во вторник сказала, что полиция находится в стадии более точного выяснения обстоятельств и установления подозреваемого в преступлении.

"Учитывая собранные на месте данные и тяжесть преступления, есть основание считать, что речь идет об опасном человеке. Полиция со своей стороны делает все для того, чтобы в срочном порядке задержать подозреваемого", — отметила ведущий следователь.

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