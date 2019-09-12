Полиция задержала подозреваемого в убийстве таинственно пропавшей Юлле

Юлле пропала вечером 27 августа. 9 сентября в озере в волости Мульги прохожие обнаружили ее труп со следами насилия — почти за 50 километров от деревни Вейсиярве, где ее видели последний раз.

Как выяснила полиция, 27 августа Юлле вышла с автобуса и шла домой, когда заговорила со знакомым ей 30-летним мужчиной. После этого ее больше никто не видел.

Вечером 11 сентября в рамках полицейской операции в Пярнумаа был задержан 30-летний мужчина. Собранные доказательства указывают на него как на главного подозреваемого в убийстве Юлле. У подозреваемого нет действующих судимостей.

Прокуратура собирается запросить у суда разрешения на арест подозреваемого. Точную причину смерти женщины выяснит уголовное производство. Подозреваемого уже допросили.

Полиция сообщает, что Юлле не была случайно выбранной жертвой, а имело место преступление, основанное на личных отношениях.