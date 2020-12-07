Полиция задержала одного из разыскиваемых мужчин, второй все еще в розыске

Благодаря информации, поступившей от внимательных сограждан, на прошлой неделе полиция задержала подозревающегося в вымогательстве и сознательно уклонявшегося от ведения уголовного делопроизводства Тарво Таммику.
Розыск Вирго Вайбле (на фото выше) продолжаeтся. Полиция просит всех, кто видел этого мужчину или знает, где он может находиться, позвонить по номеру Центра тревоги 112 или 56630871.
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