07.12.2020, 13:16
Полиция задержала одного из разыскиваемых мужчин, второй все еще в розыске
Благодаря информации, поступившей от внимательных сограждан, на прошлой неделе полиция задержала подозревающегося в вымогательстве и сознательно уклонявшегося от ведения уголовного делопроизводства Тарво Таммику.
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