Полиция задержала нетрезвого водителя автобуса, который вез 20 детей

В 08:16 в Центр тревоги поступил звонок от человека, который сообщил, что водитель автобуса, едущего по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в сторону Тарту и перевозящего детей, превысил скорость.

При проверке выяснилось, что 49-летний водитель автобуса употребил алкоголь. Его сняли с рейса и доставили в участок, где возбудили производство о проступке.

Как рассказала представитель Пайдеского отделения полиции Рагне Тынст, водитель сказал, что употребил пиво накануне вечером и не подумал, что к утру его действие еще не ушло. ”Хотя это касается абсолютно всех водителей, но те люди, чьей работой является вождение и безопасная доставка большого количества народу из одного места в другое, должны проявлять особенную бдительность и быть уверенными в состоянии своего здоровья перед тем, как брать на себя такую ответственность”, — отметила Тынст.