Полиция задержала на шоссе Таллинн-Тарту "низколетящего" водителя BMW

Как сообщила полиция, в ночь на пятницу на шоссе Таллинн — Тарту был задержан за значительное превышение скорости водитель BMW.
Как отметили стражи порядка, в полночь был остановлен автомобиль BMW, движение которого можно было назвать "низким полётом": вместо разрешенных 110 км/ч водитель разогнался до 183 км/ч.
"Сам водитель свою ошибку понять не захотел, но так как ранее нарушений у него не было, он отделался протоколом о проступке", — констатируют полицейские.
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