Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к смерти женщины в Вильяндимаа

В среду, 20 мая, в полицию поступило сообщение о том, что пожилой женщине, находящейся в квартире в городе Вийратсе Вильяндиского уезда, нужна помощь, но прибывшие на место врачи констатировали, что женщина уже умерла.

По словам руководителя отделения полиции Вильянди Маргуса Сасса, следователи собрали на месте происшествия улики и предприняли другие процессуальные действия, которые дали основания еще до проведения судебно-медицинской экспертизы полагать, что смерть 70-летней женщины могла быть насильственной.

"Собранные в тот же день доказательства дали основания полагать, что 34-летний мужчина, который часто бывал с женщиной в одной квартире, может быть причастен к ее смерти. На данный момент известно, что они вместе употребляли алкоголь и накануне смерти женщины", — рассказал Сасс. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления. Поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его сначала поместили в вытрезвитель.

Днем позже, 21 мая, был получен ответ судебно-медицинской экспертизы о том, что смерть женщины была насильственной. Лыунаская окружная прокуратура будет в пятницу, 22 мая, ходатайствовать об аресте задержанного мужчины на время предварительного следствия. Сбор доказательств и выяснение обстоятельств продолжаются.