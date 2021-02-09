Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге главного здания ТУ

22 декабря было разбито окно главного здания Тартуского университета и подожжен один кабинет. Через некоторое время полиции поступило несколько сообщений, что в разных частях Тарту были подожжены несколько сараев и одно здание.

„Мы собрали на месте происшествия доказательства, которые помогли бы нам установить личность поджигателя, но в месте, где огонь уничтожил многое, это задание всегда сложнее обычного", — сказала капитан полиции Тартуского отделения полиции Лилиан Палу.

Она отметила, что для установления личности поджигателя полиций проанализировала сотни часов записей видеокамер. „Кроме того, мы собрали дополнительную информацию у свидетелей и провели другие следственные действия”, — пояснила Палу.

Хорошая работа и совместные усилия криминалистов, следователей и прокурора привели к цели и на прошлой неделе полиции удалось установить личность и задержать мужчину, которого есть основание подозревать в этих поджогах. Это мужчина средних лет, проживающий в Пылвамаа и не имеющий наказаний.

В конце прошлой недели Лыунаская окружная прокуратура подала ходатайство о взятии подозреваемого под стражу и суд это ходатайство удовлетворил.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод сказала, что в ходе уголовного делопроизводства была заказана судебно-психиатрическая экспертиза для оценки состояния здоровья подозреваемого в совершении преступления мужчины.

„От результата этой экспертизы и зависит дальнейший ход уголовного делопроизводства", — отметила прокурор.

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