Полиция задержала мужчину, который вчера въехал в дом в Нымме

По словам Департамент полиции о погранохраны, они задержали 50-летнего мужчину.

Происшествие случилось в 6:44. Автомобиль Mercedes-Benz GLE350 въехал в дом на улице Рохелине. В это время там находился ребенок. Он пострадал. Кроме этого, без крова остались арендовавшие жилье в доме две семьи.

Водитель оставил машину и скрылся с места. Подробности станут известны в результате расследования.