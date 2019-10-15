15.10.2019, 11:17

Полиция задержала мужчину, который вчера въехал в дом в Нымме

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rus.delfi.ee
EST 17
Полиция задержала мужчину, который вчера въехал в дом в Нымме
Nõmmel sõitis auto elumajjaFoto: Tiit Blaat

Вчера утром в Нымме автомобиль Mercedes-Benz въехал в дом, сегодня водитель, который скрылся с места происшествия, сам связался с полицией.

По словам Департамент полиции о погранохраны, они задержали 50-летнего мужчину.

Происшествие случилось в 6:44. Автомобиль Mercedes-Benz GLE350 въехал в дом на улице Рохелине. В это время там находился ребенок. Он пострадал. Кроме этого, без крова остались арендовавшие жилье в доме две семьи.

Водитель оставил машину и скрылся с места. Подробности станут известны в результате расследования.

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