07.07.2020, 20:41

Полиция задержала мужчину, который ударил другого по голове гитарой

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Полиция задержала мужчину, который ударил другого по голове гитарой
Foto: Joel Kivi

Полиция сообщила сегодня в Twitter, что во вторник вечером один мужчина на столичной улице Эндла ударил другого гитарой по голове.

Несколько курьезное нападение произошло в половине седьмого. Полиция задержала драчуна в том же районе - на улице Тулика, гитара у подозреваемого была с собой.

Обстоятельства дела пока неясны, портал Delfi направил в полицию запрос.

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