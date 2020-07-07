Полиция задержала мужчину, который ударил другого по голове гитарой

Полиция сообщила сегодня в Twitter, что во вторник вечером один мужчина на столичной улице Эндла ударил другого гитарой по голове.
Несколько курьезное нападение произошло в половине седьмого. Полиция задержала драчуна в том же районе - на улице Тулика, гитара у подозреваемого была с собой.
Обстоятельства дела пока неясны, портал Delfi направил в полицию запрос.
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