Полиция задержала двух подозреваемых в подрыве банкомата в Синди

Полиция сообщила, что у обоих мужчин есть гражданства Румынии и Молдавии. Мужчин задержали, когда они покидали Эстонию. Полицейским удалось быстро собрать доказательства, которые помогли определить автомобиль подозреваемых.

Следствие также обнаружило связь мужчин с другим подобным инцидентом, который произошел в Рапла в начале сентября. Тогда злоумышленники тоже пытались украсть деньги из банкомата, но не успели.

15 сентября в 3:10 ночи Центр тревоги получил сообщение о взрыве у магазина Konsum на улице Яама в Синди. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что был взорван находящийся а магазина банкомат.

Согласно имеющейся информации, злоумышленники пытались получить из автомата деньги. Кража не удалась, и им пришлось уйти с пустыми руками. К счастью, при взрыве никто не пострадал.

Заведено уголовное дело.