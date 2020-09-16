Полиция задержала двух подозреваемых в подрыве банкомата в Синди

В ночь на вторник в Синди прогремел взрыв — оказалось, преступники подорвали банкомат, но деньги получить не смогли. В среду полиция задержала 24-летнего и 32-летнего мужчин, которых есть основания подозревать в попытке ограбления банкомата.
Полиция сообщила, что у обоих мужчин есть гражданства Румынии и Молдавии. Мужчин задержали, когда они покидали Эстонию. Полицейским удалось быстро собрать доказательства, которые помогли определить автомобиль подозреваемых.
Следствие также обнаружило связь мужчин с другим подобным инцидентом, который произошел в Рапла в начале сентября. Тогда злоумышленники тоже пытались украсть деньги из банкомата, но не успели.
15 сентября в 3:10 ночи Центр тревоги получил сообщение о взрыве у магазина Konsum на улице Яама в Синди. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что был взорван находящийся а магазина банкомат.
Согласно имеющейся информации, злоумышленники пытались получить из автомата деньги. Кража не удалась, и им пришлось уйти с пустыми руками. К счастью, при взрыве никто не пострадал.
Заведено уголовное дело.
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