Полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в убийстве

Полиция задержала сегодня в качестве подозреваемых в волости Камбья (Тартуский уезд) двух молодых людей - на основе имеющихся улик есть основания полагать, что они причастны к убийству мужчины.
В ночь на 13 марта в одном из зданий поселка Юленурме был обнаружен труп мужчины со следами насилия. Личность убитого пока не установлена.
Полиция задержала поблизости от места преступления двух молодых людей, которые подозреваются в совершении убийства.
По словам майора Тартуского отделения полиции Юллара Сымера, мотив и обстоятельства преступления выяснит следствие. "По предварительным данным, трое мужчин были между собой знакомы", - сообщил полицейский.
Возбуждено уголовное по статье, предусматривающей ответственность за убийство.
Лыунаская прокуратура обратится в суд за санкцией на арест подозреваемых.
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