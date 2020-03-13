Полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в убийстве

В ночь на 13 марта в одном из зданий поселка Юленурме был обнаружен труп мужчины со следами насилия. Личность убитого пока не установлена.

Полиция задержала поблизости от места преступления двух молодых людей, которые подозреваются в совершении убийства.

По словам майора Тартуского отделения полиции Юллара Сымера, мотив и обстоятельства преступления выяснит следствие. "По предварительным данным, трое мужчин были между собой знакомы", - сообщил полицейский.

Возбуждено уголовное по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Лыунаская прокуратура обратится в суд за санкцией на арест подозреваемых.

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