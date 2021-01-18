Полиция задержала долгое время находившегося в бегах деятеля преступного мира Роберта Похлака

Мужчину задержали в связи с выданным в сентябре прошлого года ордером на арест, потому что Похлак уклонялся от ранее назначенного судом наказания и не появился у сотрудника службы пробации.

Вышедший на свободу в 2017 году после долгого срока Похлак вновь был задержан полицией в апреле 2019 года. В сентябре его признали виновным в угрозе убийства и причинения вреда здоровью другого человека физическим насилием.

Он вышел на свободу в январе 2020 года, а в апреле у него вновь начались проблемы с законом. Полицию вызвали в деревню Вана-Йыгева, где два мужчины затеяли драку с ножами, которая закончилась травмами для обоих.

Медики оказали помощь на месте 24-летнему мужчине. 56-летнего Похлака отвезли в Тарту на лечение в больнице. Хотя драка с ножами произошла между двумя мужчинами, на самом деле участников конфликта было больше.

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Согласно имеющейся информации, Похлак поехал с 34-летней женщиной в Вана-Йыгева, чтобы потребовать у одного мужчины деньги. Источники утверждают, что у Похлака с собой был нож, который он не боялся использовать. 24-летний сын мужчины, которому угрожали, был готов себя защитить, и в начавшейся драке пострадали оба участника. В итоге молодой человек получил легкие раны, а Похлак более серьезные ранения.

Похлак ранее отсидел много лет в тюрьме за различные преступления, самое известное из которых — организация взрыва на площади Вабадузе 26 августа 1993 года.