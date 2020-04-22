Полиция выражает благодарность Николаю из Ласнамяэ, который помог задержать воришку

Выяснилось, что несовершеннолетний взял с прилавка, где продаются фрукты и овощи, коробку с наличными и попытался скрыться.

А коробке были наличные в размере 125 евро. Находившийся возле прилавка мужчина бежал за воришкой сколько мог, но в нужный момент погоню заметил

молодой человек по имени Николай, который поймал вора, а затем передал его полиции.

Правоохранительные органы выражают благодарность внимательному мужчине! "Вместе мы создаём безопасность!" — отмечает полиция.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.