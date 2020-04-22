Полиция выражает благодарность Николаю из Ласнамяэ, который помог задержать воришку(13)
Вчера примерно в 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ, по адресу Махтра, 1, хотят передать полиции воришку.
Вчера примерно в 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ, по адресу Махтра, 1, хотят передать полиции воришку.
Выяснилось, что несовершеннолетний взял с прилавка, где продаются фрукты и овощи, коробку с наличными и попытался скрыться.
А коробке были наличные в размере 125 евро. Находившийся возле прилавка мужчина бежал за воришкой сколько мог, но в нужный момент погоню заметил
молодой человек по имени Николай, который поймал вора, а затем передал его полиции.
Правоохранительные органы выражают благодарность внимательному мужчине! "Вместе мы создаём безопасность!" — отмечает полиция.
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