24.07.2020, 18:22
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, убившего кота молотком
Сегодня полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Хаапсалу, убившего в апреле этого года своего кота.
Сегодня полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Хаапсалу, убившего в апреле этого года своего кота.
Вчера мужчина был допрошен, после чего и было решено завести уголовное дело.
Новость будет дополнена.
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