24.07.2020, 18:22

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, убившего кота молотком


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Хаапсалу, убившего в апреле этого года своего кота.

Вчера мужчина был допрошен, после чего и было решено завести уголовное дело.

Новость будет дополнена.

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