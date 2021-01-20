Полиция установила происхождение метанола, унесшего жизни трех мужчин в Козе
Пыхьяская префектура полиции установила происхождение метанола, унесшего на минувших выходных жизни трех мужчин в Козе.
Пыхьяская префектура полиции установила происхождение метанола, унесшего на минувших выходных жизни трех мужчин в Козе.
"Нет основания полагать, чтобы эта жидкость распространялась за пределами компании этих мужчин", — сообщил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
Он также добавил, что ведется уголовное делопроизводство, чтобы выяснить череду событий, приведших к смерти людей, в том числе обстоятельства, почему мужчины употребили метанол.
Напоминим, что 15 января в поселке Козе в доме на ул. Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины.
Погибшие были знакомы и результаты экспертизы дали основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.
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