Полиция установила происхождение метанола, унесшего жизни трех мужчин в Козе
Пыхьяская префектура полиции установила происхождение метанола, унесшего на минувших выходных жизни трех мужчин в Козе.
Пыхьяская префектура полиции установила происхождение метанола, унесшего на минувших выходных жизни трех мужчин в Козе.
"Нет основания полагать, чтобы эта жидкость распространялась за пределами компании этих мужчин", — сообщил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
Он также добавил, что ведется уголовное делопроизводство, чтобы выяснить череду событий, приведших к смерти людей, в том числе обстоятельства, почему мужчины употребили метанол.
Напоминим, что 15 января в поселке Козе в доме на ул. Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины.
Погибшие были знакомы и результаты экспертизы дали основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»