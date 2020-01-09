Полиция установила причину смерти двух человек на пароме Tallink

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк подтвердил, что оба финна скончались в связи c проблемами со здоровьем. Точную причину он назвать не смог.

Полиция также отметила, что смерти не связаны между собой — это было лишь стечение обстоятельств. Третьи лица не замешаны ни в одной из смертей. Как известно полиции, погибшие люди не были знакомы.

Как в октябре писал Delfi, первый труп был найден 20 октября около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было.

Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было.

Оба погибших были гражданами Финляндии. Их нашли в своих каютах.