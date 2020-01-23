23.01.2020, 16:30

Полиция установила личность водителя, который сбил ребенка на улице Эндла


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Alarmsõidukid
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Полиция сообщает, что установила личность водителя автомобиля, наехавшего в среду на 9-летнего ребенка на улице Эндла в Таллинне. Водителем оказалась женщина 1948 года рождения.

"На нашу просьбу откликнулось несколько свидетелей. Также мы просмотрели записи видеокамер, находящихся рядом с местом ДТП. Автомобиль помог опознать сотрудник одного из находящегося поблизости предприятия. Водитель будет допрошена на следующей неделе", — сказал капитан полиции Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.

"Приближаясь к пешеходному переходу, водители должны быть готовы уступить дорогу пешеходам. По разным причинам пешеход может оказаться на дороге неожиданно и у водителя должен быть запас времени, чтобы при необходимости быстро отреагировать," — добавил Треэс.

В январе этого года произошло 61 ДТП, в которых погибло семь человек, в том числе один ребенок, и пострадало 76 человек, в том числе 13 детей.

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