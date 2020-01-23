Полиция установила личность водителя, который сбил ребенка на улице Эндла

"На нашу просьбу откликнулось несколько свидетелей. Также мы просмотрели записи видеокамер, находящихся рядом с местом ДТП. Автомобиль помог опознать сотрудник одного из находящегося поблизости предприятия. Водитель будет допрошена на следующей неделе", — сказал капитан полиции Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс.

"Приближаясь к пешеходному переходу, водители должны быть готовы уступить дорогу пешеходам. По разным причинам пешеход может оказаться на дороге неожиданно и у водителя должен быть запас времени, чтобы при необходимости быстро отреагировать," — добавил Треэс.

В январе этого года произошло 61 ДТП, в которых погибло семь человек, в том числе один ребенок, и пострадало 76 человек, в том числе 13 детей.