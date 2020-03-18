18.03.2020, 14:10

Полиция ускорила пересечение границы в Икла

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Ajutine piirikontroll Ikla piiripunktis
Ajutine piirikontroll Ikla piiripunktisFoto: Ago Tammik

Полиция значительно ускорила пересечение границы транспортными средствами в Икла. Если вчера утром границу можно было пересекать по двум полосам, а днем по трем полосам, то уже вечером пересечение границы шло по пяти полосам.

"Чтобы ускорить пересечение границы, мы создали новые рабочие места, задействовали дополнительный персонал и подняли эффективность проверки данных", — сказал Ляэнеской префект Кайдо Кыплас.

По словам Кыпласа, больше машин въезжает в Эстонию после обеда. "Мы постоянно следим за ситуацией и реагируем в соответствии с необходимостью. Сейчас у нас очереди на границе нет и мы прилагаем усилия, чтобы так и оставалось", — добавил Кайдо Кыплас.

С информацией, касающейся пересечения границы и другим связанным с чрезвычайным положением темам, можно ознакомиться на сайте полиции, который постоянно обновляется.

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