Полиция ускорила пересечение границы в Икла

Полиция значительно ускорила пересечение границы транспортными средствами в Икла. Если вчера утром границу можно было пересекать по двум полосам, а днем по трем полосам, то уже вечером пересечение границы шло по пяти полосам.
"Чтобы ускорить пересечение границы, мы создали новые рабочие места, задействовали дополнительный персонал и подняли эффективность проверки данных", — сказал Ляэнеской префект Кайдо Кыплас.
По словам Кыпласа, больше машин въезжает в Эстонию после обеда. "Мы постоянно следим за ситуацией и реагируем в соответствии с необходимостью. Сейчас у нас очереди на границе нет и мы прилагаем усилия, чтобы так и оставалось", — добавил Кайдо Кыплас.
С информацией, касающейся пересечения границы и другим связанным с чрезвычайным положением темам, можно ознакомиться на сайте полиции, который постоянно обновляется.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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