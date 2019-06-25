Полиция: стрелок палил в таксистов умышленно. Но жертв он не знал

”Почему он выбрал именно этих водителей и почему устроил стрельбу на Теллискиви, — этого мы в данный момент не знаем”, — сообщил Варес.



Как водитель, получивший тяжелое ранение, так и его погибший коллега имели в салоне кнопку безопасности, на которую следует нажимать в случае беды. Насколько известно полиции, сделать они этого не успели.



„Мы допросили многих свидетелей и проверили сообщения, чтобы получить по возможности более точную картину произошедшего в пятницу. Знаем, что Юримяэ не передвигался на машине. Полагаем, что он ушел с места происшествия пешком, а затем приехал на место самоубийства общественным транспортом”, — сказал полицейский чиновник и добавил, что личная машина стрелка находилась у него дома.



Новой существенной информации о мотивах преступника полиция не располагает.



Хотя прокуратура сообщила, что расследование заканчивается в связи со смертью подозреваемого, тем не менее необходимо провести несколько экспертиз и выяснить по возможности более конкретно обстоятельства, приведшие к трагическому происшествию, добавил Варес.