Полиция: стрелок палил в таксистов умышленно. Но жертв он не знал

По словам руководителя отдела преступлений против личности Департамента полиции и погранохраны Эстонии Хиско Вареса, по предварительной версии следствия, Райво, стрелявший в таксистов рано утром в пятницу, выборал своими жертвами водителей такси сознательно, хотя конкретно с данными людьми знаком не был.
”Почему он выбрал именно этих водителей и почему устроил стрельбу на Теллискиви, — этого мы в данный момент не знаем”, — сообщил Варес.
Как водитель, получивший тяжелое ранение, так и его погибший коллега имели в салоне кнопку безопасности, на которую следует нажимать в случае беды. Насколько известно полиции, сделать они этого не успели.
„Мы допросили многих свидетелей и проверили сообщения, чтобы получить по возможности более точную картину произошедшего в пятницу. Знаем, что Юримяэ не передвигался на машине. Полагаем, что он ушел с места происшествия пешком, а затем приехал на место самоубийства общественным транспортом”, — сказал полицейский чиновник и добавил, что личная машина стрелка находилась у него дома.
Новой существенной информации о мотивах преступника полиция не располагает.
Хотя прокуратура сообщила, что расследование заканчивается в связи со смертью подозреваемого, тем не менее необходимо провести несколько экспертиз и выяснить по возможности более конкретно обстоятельства, приведшие к трагическому происшествию, добавил Варес.
II Европейские игры. Пятый соревновательный день
Ученые установили, чья кровь привлекает комаров
«Сила в команде»: муравьи несут огромную змею — видео
Стали известны последние слова убитой под Раменском