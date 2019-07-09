Полиция сообщила о причине обысков у Мстислава Русакова

Как сообщила в Facebook коллега Русакова по НКО Алиса Блинцова, дома у Русакова были изъяты все электронные носители и средства связи, а также некоторые бумажные документы. После чего был проведен обыск в офисе.

По версии Блинцовой, Русакова задержали в свзяи с внутрипартийными разборками. Русаков входил в руководство ОЛПЭ, после того, как его выбрали председателем партии, он подал документы с новыми данными в соответствующий регистр. Чем остались недовольны некоторые партийные лидеры, которые и сообщили о нарушениях в ходе выборов в правоохранительные органы.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Оли Кивистик, в начале декабря в прокуратуры поступила информация о возможном преступлении, и для ее проверки было возбуждено уголовное дело по статье 281, которая касается представления ложных данных в Регистр недоходных обществ и целевых учреждений. В рамках уголовного производства и был проведен обыск.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт пояснила, что Русаков был сегодня признан подозреваемым в преступлении по статье, предусматривающей ответственность за предоставление ложных данных в государственные регистры, нотариат или судебному исполнителю.

Следственные действия продолжаются, и в интересах следствия детали полиция не уточняет. ”Русаков не задержан, и под стражу не взят”, — сказала Убалехт.