Полиция с помощью "ежа" остановила любителя быстрой езды

В субботу примерно в 15 часов полиция заметила на 90-м километре шоссе Таллинн-Пярну двигавшийся со скоростью почти 160 км/ч красный Citroen. Сотрудники полиции развернулись и последовали за машиной.

Когда они догнали автомобиль, водитель не отреагировал на сигнал остановиться и попытался оторваться от полиции, создав при этом ряд опасных ситуаций, говорится в сообщении полиции.

Для того, чтобы остановить нарушителя, полиция перекрыла движение около деревни Нурме и с помощью "ежа" остановила любителя быстрой езды.

За рулем автомобиля оказался 26-летний мужчина, полиция его задержала. Мужчина доставлен на наркоэкспертизу.