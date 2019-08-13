Полиция: ребенку необходим положительный пример родителей

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, сейчас, перед началом учебного года, – самое подходящее время вместе с ребенком изучить дорогу в школу, пройти этот путь вместе несколько раз, заметить все возможные риски и опасности, а также оценить, насколько ребенок готов к тому, чтобы самостоятельно добираться в школу.
"Если ребенок добирается в школу на школьном автобусе или общественном транспорте, то в этом случае родителям надо оценить, насколько безопасно для ребенка пересечение дороги у автобусных остановок, и найти самый безопасный вариант", – сказал Кулламяэ. "В этом году чаще происходят ДТП с участием автобусов, поэтому важно объяснить ребенку, что если в автобусе есть ремень безопасности, то обязательно надо пристегнуться".
Кулламяэ добавил, что, как и в предыдущие годы, полицейские будут работать в первые школьные дни в усиленном составе. "По всей Эстонии на улицах с 1 по 3 сентября будет больше полицейских для успокоения дорожного движения. Надеемся, что учебный год начнется безопасно", – сказал он.
Кампания Департамента шоссейных дорог "Ты подаешь пример, они становятся внимательнее" пройдет с 13 августа до 9 сентября. Целевой группой кампании являются родителей детей детсадовского возраста и школьников 1-6 классов. Например, в рамках кампании пройдут тематические мероприятия в детских садах. Также Департамент шоссейных дорог приглашает родителей принять участие в тематической неделе "Вместе с ребенком пешком", которая пройдет с 28 августа до 1 сентября, цель которой – обратить внимание на необходимость обучению безопасному движению на дорогах вместе с ребенком. Больше информации и советы можно найти на сайте https://ettenaitaja.mnt.ee/ru/ty-podaesh-primer-oni-stanovyatsya-vnimatelnee-0.
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Неожиданным способом очистила сковороду до блеска