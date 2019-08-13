Полиция: ребенку необходим положительный пример родителей

Поведение ребенка на дороге – это отражение того, как ведут себя взрослые. Чтобы научиться безопасно передвигаться, ребенку нужен опыт, но родители зачастую не задумываются о том, что ребенок, которого всегда отвозят в школу на машине, не имеет достаточно навыков в роли пешехода. Взрослея, дети чаще попадают в ситуации, в которых им самим приходится принимать решения и находить самую безопасную траекторию движения.

"Правильный пример родителя и совместное прохождение дороги школу поможет ребенку получить навыки безопасного передвижения. Но роль в формировании поведения детей на дороге имеют и другие взрослые, которые своим поведением влияют на то, какие решения в ситуациях на дороге принимают дети", – говорит эксперт отдела превентивной работы Департамента шоссейных дорога Эве-Май Валдна.

Важно показать ребенку, какое поведение на дороге будет безопасно, а не подчеркивать то, что у ребенка всегда есть преимущество в роли пешехода. Особенно это касается пересечения нерегулируемых пешеходных переходов – в случае ДТП всегда больше всего страдают пешеходы, как самые незащищенные участники дорожного движения.